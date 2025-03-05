Джейкоб Топпин подписал двусторонний контракт с «Атлантой»

«Хоукс» взяли Джейкоба Топпина.

Форвард (24 года, 203 см) был отчислен из «Никс» в начале марта, отыграв 16 матчей на двустороннем контракте. Топпин получил очень мало игрового времени и не смог показать себя.

В лиге развития баскетболист набирает 24,1 очка, 8,5 подбора и 3,4 передачи за 37,1 минуты в среднем в этом сезоне.

Топпин заключил с «Атлантой» двустороннее соглашение.