Джейкоб Топпин подписал двусторонний контракт с «Атлантой»
«Хоукс» взяли Джейкоба Топпина.
Форвард (24 года, 203 см) был отчислен из «Никс» в начале марта, отыграв 16 матчей на двустороннем контракте. Топпин получил очень мало игрового времени и не смог показать себя.
В лиге развития баскетболист набирает 24,1 очка, 8,5 подбора и 3,4 передачи за 37,1 минуты в среднем в этом сезоне.
Топпин заключил с «Атлантой» двустороннее соглашение.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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