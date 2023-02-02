На матче школьных команд в США в результате драки погиб 60-летний мужчина

Теги происшествия видео Баскетбол

На матче школьных команд в северном Вермонте во вторник между зрителями произошла драка, в результате которой погиб 60-летний мужчина.

Полиция проводит расследование.

Инцидент произошел в общественном образовательном центре Олбурга во время баскетбольного матча между мальчиками седьмого и восьмого классов школ Олбурга и Сент-Олбанса.

На видео, которое было снято с трибуны, видно, как взрослые дерутся на площадке, в то время как дети наблюдают за происходящим со стороны. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, драка уже закончилась.

Один из участников драки, 60-летний Рассел Жиру, получил травму, но решил поехать домой. По дорогое домой он остановил свой автомобиль и вызвал скорую, которая доставила его в ближайшую больницу, где позже он скончался. Причина смерти пока неизвестна.

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9 комментариев

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Ванька-Манька
думаю, русские подрались
0
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-1
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Марсель Объелся
Быдло оно и на севере США быдло. Таким даже фан айди не поможет
+1
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ɔculpa
Ответ Сотона
Про бейсбольный
Это он с другой серией перепутал) Рэнди Марш любит как бейсбол, так и хоккей, так и пыхнуть.
+1
0
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Александр Жариков
И вот эти люди учат нас демократии
0
-7
-7
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fbd
Экранизация серии южного парка про драки Рэнди на матчах Стэна. Не хватает жирного мужика в костюме Бэтмена.
+2
0
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Сотона
Ответ СержМиранэн
Играли дети - дрались взрослые. Видимо, серия Южного парка про хоккейный матч была не случайна.
Про бейсбольный
+5
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Leva Arutyunyan
Это все потому что у них FAN ID нет!
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hett
а зачем нам надо это знать🤔🤔🤔
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-2
-2
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СержМиранэн
Играли дети - дрались взрослые. Видимо, серия Южного парка про хоккейный матч была не случайна.
+16
-2
+14
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