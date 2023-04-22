Микаэль Желабаль перенес инсульт во время тренировки

Бывший игрок НБА, ныне капитан французского « » в понедельник перенес инсульт во время тренировки.

39-летнего форварда срочно доставили в больницу, где МРТ-обследование подтвердило инсульт. По словам игрока, ему вовремя оказали медицинскую помощь, сейчас он чувствует себя лучше и сегодня уже вернулся домой.

Желабаль пропустит остаток сезона, но надеется в будущем вернуться на площадку.

Желабаль является чемпионом Еврокубка, чемпионом ACB, двукратным чемпионом французской лиги, а также победителем Евробаскета-2013 в составе сборной Франции.

«Локо» и ЦСКА устроили фееричную битву в 3-м матче полуфинала. Краснодарцы лишились тренера, но отыгрались с «-19»