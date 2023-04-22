Микаэль Желабаль перенес инсульт во время тренировки

Теги происшествия Микаэль Желабаль чемпионат Франции Элан Шалон Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне капитан французского «Шалона» Микаэль Желабаль в понедельник перенес инсульт во время тренировки.

39-летнего форварда срочно доставили в больницу, где МРТ-обследование подтвердило инсульт. По словам игрока, ему вовремя оказали медицинскую помощь, сейчас он чувствует себя лучше и сегодня уже вернулся домой.

Желабаль пропустит остаток сезона, но надеется в будущем вернуться на площадку.

Желабаль является чемпионом Еврокубка, чемпионом ACB, двукратным чемпионом французской лиги, а также победителем Евробаскета-2013 в составе сборной Франции.

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6 комментариев

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Julius Nwosu
Едрить, здоровья конечно, но я думал что ему за 40 и он давно завязал. А вон оно как...
+7
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cm9x4
Я думал он закончил. Здоровья!
+5
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+5
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Сибирский литовец
В Химках был ?
+1
0
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quznez
Ответ cm9x4
Я думал он закончил. Здоровья!
Теперь надо заканчивать после таких знаков.
+1
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zlyuka80
Ответ Сибирский литовец
В Химках был ?
был
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