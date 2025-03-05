Девин Васселл установил рекорд карьеры, набрав 37 очков в победной игре с «Нетс»

Девин Васселл обновил личный рекорд результативности.

24-летний защитник «Сперс» набрал 37 очков, реализовав 14 из 20 бросков с игры и 8 из 11 трехочковых. На его счету также 11 подборов, 5 передач и 4 перехвата.

«Сан-Антонио » обыграл «Бруклин » со счетом 127:113.