Жак Вон: «Во второй половине мяч перестал залетать в кольцо»
Главный тренер «Бруклина» Жак Вон назвал причину поражения во втором матче серии с «Филадельфией» (84:96, 0-2).
Во второй половине встречи «Нетс» реализовали лишь 35% с игры.
«Единственное изменение, которое имело место, заключалось в том, что во второй половине мяч просто перестал залетать в кольцо после наших бросков.
Они пытались ставить зону, у нас были открытые возможности. И в нашей команде есть те, кто способен их реализовывать. Мяч просто не шел в кольцо», – заявил Вон.
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