Главный тренер « » Жак Вон назвал причину поражения во втором матче серии с «Филадельфией» (84:96, 0-2).

Во второй половине встречи «Нетс» реализовали лишь 35% с игры.

«Единственное изменение, которое имело место, заключалось в том, что во второй половине мяч просто перестал залетать в кольцо после наших бросков.

Они пытались ставить зону, у нас были открытые возможности. И в нашей команде есть те, кто способен их реализовывать. Мяч просто не шел в кольцо», – заявил Вон.

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