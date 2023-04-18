Жак Вон: «Во второй половине мяч перестал залетать в кольцо»

Теги Бруклин Филадельфия Жак Вон НБА НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон назвал причину поражения во втором матче серии с «Филадельфией» (84:96, 0-2).

Во второй половине встречи «Нетс» реализовали лишь 35% с игры.

«Единственное изменение, которое имело место, заключалось в том, что во второй половине мяч просто перестал залетать в кольцо после наших бросков.

Они пытались ставить зону, у нас были открытые возможности. И в нашей команде есть те, кто способен их реализовывать. Мяч просто не шел в кольцо», – заявил Вон.

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3 комментария

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софочка
Ну и в чём он не прав?🤔
+5
0
+5
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dev0
Вот это анализ)
+3
-2
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