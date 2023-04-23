Жак Вон: «Серия могла сложиться по-другому, если бы не промахивались из-за дуги»

Главный тренер « » Жак Вон подвел итоги серии плей-офф против «Филадельфии» (0-4).

«В первых трех играх с , я думаю, он отвлекал нас от прохода к кольцу. Просто его способность блокировать броски и быть сдерживающим фактором, а мы не смогли попасть нужные трехочковые.

Думаю, если бы мы смогли реализовать несколько таких бросков, возможно, мы бы вытянули его из «краски», и вторая и третья игры были бы другими. Будет нам уроком», – сказал Вон на послематчевой пресс-конференции.

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