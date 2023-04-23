Жак Вон: «Серия могла сложиться по-другому, если бы не промахивались из-за дуги»

Теги Бруклин Филадельфия Жак Вон НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон подвел итоги серии плей-офф против «Филадельфии» (0-4).

«В первых трех играх с Джоэлом, я думаю, он отвлекал нас от прохода к кольцу. Просто его способность блокировать броски и быть сдерживающим фактором, а мы не смогли попасть нужные трехочковые.

Думаю, если бы мы смогли реализовать несколько таких бросков, возможно, мы бы вытянули его из «краски», и вторая и третья игры были бы другими. Будет нам уроком», – сказал Вон на послематчевой пресс-конференции.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fogiii
не могла, Фила даже не включалась
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
о каких трешках речь, если всех снайперов оставил на бенче?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
evgen98
Вы обменяли Дюранта, зачем???? Он просил летом обмен, потом вроде как устаканилось.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bogdan Minakov
Скорее если бы в команде был ещё один нормальный "большой"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий