Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» обыграл «Бешикташ»

Теги результаты Анадолу Эфес Бешикташ чемпионат Турции Баскетбол

В понедельник, 17 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Анадолу Эфес» обыграл «Бешикташ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Анадолу Эфес – Бешикташ 104:88 (24:24, 19:23, 34:26, 27:15)
Дата проведения
17 апреля, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Мицич (19 + 12 передач), Жижич (19 + 12 подборов), Мбайе (17), Бобуа (16), Арна (2) – старт; Клайберн (14), Ларкин (8), Тунджер (7), Демирель (2), Гази (0), Эфеоглу (0), Халталы (0).
Бешикташ
Ашер (24), Фримен (21 + 6 передач), Йигитоглу (10), Соколовски (7), Йылдызлы (2) – старт; Джексон-Картрайт (13 + 7 передач), Гювен (9 + 7 подборов), Конан (2), Ильясоглу (0), Онан (0), Улубай (0).

Положение команд: Тюрк Телеком – 22-3, Фенербахче – 20-5, Каршияка – 18-7, Анадолу Эфес – 18-7, Бурсаспор – 15-10, Дарушафака – 13-12, Галатасарай – 11-14, Меркезефенди – 10-15, Маниса – 10-15, Бююкчекмедже – 10-15, Бахчешехир – 10-15, Петким Спор – 10-15, Тофаш – 10-15, Бешикташ – 8-17, Газиантеп – 8-17, Коньяспор – 7-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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