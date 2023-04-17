Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» обыграл «Бешикташ»
В понедельник, 17 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Анадолу Эфес» обыграл «Бешикташ».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 апреля, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Мицич (19 + 12 передач), Жижич (19 + 12 подборов), Мбайе (17), Бобуа (16), Арна (2) – старт; Клайберн (14), Ларкин (8), Тунджер (7), Демирель (2), Гази (0), Эфеоглу (0), Халталы (0).
Положение команд: Тюрк Телеком – 22-3, Фенербахче – 20-5, Каршияка – 18-7, Анадолу Эфес – 18-7, Бурсаспор – 15-10, Дарушафака – 13-12, Галатасарай – 11-14, Меркезефенди – 10-15, Маниса – 10-15, Бююкчекмедже – 10-15, Бахчешехир – 10-15, Петким Спор – 10-15, Тофаш – 10-15, Бешикташ – 8-17, Газиантеп – 8-17, Коньяспор – 7-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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