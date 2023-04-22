«Монако» победил в финале «Виллербан» и впервые в истории выиграл Кубок Франции

В субботу, 22 апреля, состоялся финальный матч Кубка Франции.

«Монако» одержал уверенную победу над «Виллербаном» и впервые в истории клуба выиграл Кубок Франции.

Кубок Франции

Финал

Монако — Виллербанн — 90:70 (33:15, 16:17, 25:18, 16:20)

МОНАКО: Окобо (20 + 6 подборов + 7 передач), Джеймс (20 + 6 передач), Мотеюнас (17).

ВИЛЛЕРБАН: Де Коло (12 + 5 передач), Лайти (10).

22 апреля. 17.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.