«Монако» победил в финале «Виллербан» и впервые в истории выиграл Кубок Франции
В субботу, 22 апреля, состоялся финальный матч Кубка Франции.
«Монако» одержал уверенную победу над «Виллербаном» и впервые в истории клуба выиграл Кубок Франции.
Кубок Франции
Финал
Монако — Виллербанн — 90:70 (33:15, 16:17, 25:18, 16:20)
МОНАКО: Окобо (20 + 6 подборов + 7 передач), Джеймс (20 + 6 передач), Мотеюнас (17).
ВИЛЛЕРБАН: Де Коло (12 + 5 передач), Лайти (10).
22 апреля. 17.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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