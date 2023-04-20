Чемпионат Франции. «Монако» – «Страсбур»
В четверг, 20 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Монако» на своем паркете примет «Страсбург».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Положение команд: Монако – 25-5, Метрополитан – 19-10, Виллербан – 18-10, Шоле – 17-11, Бурк – 17-11, Дижон – 18-12, Ле-Ман – 15-14, Гравлин-Дюнкерк – 15-15, Париж – 14-15, Роанн – 14-15, Лимож – 13-16, Страсбур – 12-15, Ле-Портель – 12-17, Нантер – 12-17, Блуа – 11-18, Нанси – 10-19, По-Ортез – 9-19, Фос Прованс – 8-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе
Комментарии