Джейсон Кидд: «Кайри нравится в «Далласе»

Теги Даллас Джейсон Кидд Сан-Антонио НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд оптимистично высказался по ситуации с разыгрывающим Кайри Ирвингом, который не стал общаться с журналистами после заключительного для команды матча в сезоне против «Сан-Антонио» (117:138).

Ирвинг, который имеет истекающий контракт, по плану техасцев не попадал в заявку на две последние игры.

«Кажется, я уже говорил об этом: Кайри удовлетворен и спокоен. Ему нравится в «Далласе», – заявил Кидд.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
счастья на полный сайн н трейд)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Сомневаюсь что ему нравится в Далласе. Думаю даже у Дончича в последнее время при игре за него был только один негатив.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий