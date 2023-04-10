Джейсон Кидд: «Кайри нравится в «Далласе»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд оптимистично высказался по ситуации с разыгрывающим Кайри Ирвингом, который не стал общаться с журналистами после заключительного для команды матча в сезоне против «Сан-Антонио» (117:138).
Ирвинг, который имеет истекающий контракт, по плану техасцев не попадал в заявку на две последние игры.
«Кажется, я уже говорил об этом: Кайри удовлетворен и спокоен. Ему нравится в «Далласе», – заявил Кидд.
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
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