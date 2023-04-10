Джейсон Кидд: «Кайри нравится в «Далласе»

Главный тренер « » оптимистично высказался по ситуации с разыгрывающим , который не стал общаться с журналистами после заключительного для команды матча в сезоне против « » (117:138).

Ирвинг, который имеет истекающий контракт, по плану техасцев не попадал в заявку на две последние игры.

«Кажется, я уже говорил об этом: Кайри удовлетворен и спокоен. Ему нравится в «Далласе», – заявил Кидд.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?