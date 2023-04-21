Георгий Жбанов: «Постараемся не возвращать полуфинальную серию в Казань»
Защитник УНИКСа Георгий Жбанов рассказал о настрое команды на выездные матчи с «Зенитом» (2-0) в полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ.
«Зенит» – отличная команда, у них гениальный тренер. В Санкт-Петербурге ждем двух тяжелых матчей.
Постараемся сделать все возможное, чтобы больше не возвращать полуфинальную серию в Казань. Мы планируем побеждать в каждом матче, но, конечно, настраиваемся на тяжелый бой», – сказал Жбанов.
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