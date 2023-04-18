Джоэл Эмбиид симулировал нарушение правил в борьбе с Ройсом О’Нилом
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид исполнил флоп в одном из эпизодов второго матча серии с «Бруклином» (96:84, 2-0).
В третьей четверти Эмбиид симулировал нарушение правил, когда боролся за позицию с форвардом «Нетс» Ройсом О’Нилом.
Судьи наказали игрока «Бруклина» персональным замечанием.
На счету Эмбиида 20 очков, 19 подборов и 7 передач.
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