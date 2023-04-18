Центровой «Филадельфии» исполнил флоп в одном из эпизодов второго матча серии с « » (96:84, 2-0).

В третьей четверти Эмбиид симулировал нарушение правил, когда боролся за позицию с форвардом «Нетс» Ройсом О’ .

Судьи наказали игрока «Бруклина» персональным замечанием.

На счету Эмбиида 20 очков, 19 подборов и 7 передач.

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