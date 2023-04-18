Джоэл Эмбиид симулировал нарушение правил в борьбе с Ройсом О’Нилом

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео судьи НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Ройс О'Нил Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид исполнил флоп в одном из эпизодов второго матча серии с «Бруклином» (96:84, 2-0).

В третьей четверти Эмбиид симулировал нарушение правил, когда боролся за позицию с форвардом «Нетс» Ройсом О’Нилом.

Судьи наказали игрока «Бруклина» персональным замечанием.

На счету Эмбиида 20 очков, 19 подборов и 7 передач.

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14 комментариев

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Ales Yuzefovich
тру мвп 🤦
+25
-2
+23
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Ola BP
Наныл на МВП, наноет и на Оскар)
+24
-2
+22
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zetamol
выпросил на автомате уже, профи
+9
-1
+8
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GORCHITSKY@MAIL.RU
Нытик,еще и симулянт.
+6
-1
+5
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Chopel
Ответ vlasovsport
Нарушение было. Эмбиид вступил в контакт, отклонялся за летящем мячом, он бы и сам упал, но Ройс О’Нил в это время подтолкнул его локтем, после чего Эмбиид ускорил падение и так "красиво" завалился ..
А что по твоему тогда "флоп"? В данном как раз случае, даже нарушения от О’Нила я не увидел, это была нормальная плэй-офф борьба больших. Но даже, если брать твоё "видение" этого нарушения, то сам говоришь, что Эмбид "украсил". Так что же тогда такое флоп? Я реально спрашиваю, потому-что не уверен, как трактовать "украшивание". Флоп это или нет.
+5
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Алексей Зиновьев
Секретная комбинация Эмбиида, сигнатурочка мвп, так сказать
+4
-1
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Misson
Дайте ему МВП за артистизм.
+4
-2
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гилберт
Да! Я артист!!!
+2
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Леди Гаага
не удивлена,будто бы в первый раз такое происходит
+4
-3
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edem_sandlar
Ответ Chopel
А что по твоему тогда "флоп"? В данном как раз случае, даже нарушения от О’Нила я не увидел, это была нормальная плэй-офф борьба больших. Но даже, если брать твоё "видение" этого нарушения, то сам говоришь, что Эмбид "украсил". Так что же тогда такое флоп? Я реально спрашиваю, потому-что не уверен, как трактовать "украшивание". Флоп это или нет.
Да очевиднейший флоп. Просто надо же "поспорить" и высказать свое "нитакое" мнение)
+2
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Chopel
Ответ vlasovsport
Я бы насчет флопа тут поспорил...
Давай. Интересно.
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