Д’Анджело Расселл: «В этой команде я баскетболист, перестаньте уже звать меня разыгрывающим»

Теги Лейкерс НБА НБА плей-офф Д’Анджело Расселл Баскетбол

Баскетболист «Лейкерс» Д’Анджело Расселл резко отреагировал на вопрос репортера о его роли в команде.

«Я – баскетболист, перестаньте уже звать меня разыгрывающим. Баскетболист в этой команде. У меня другая роль, не разыгрывающего», – сказал Расселл в послематчевом интервью.

За 30 минут на паркете Расселл набрал 5 очков, реализовав 2 из 11 с игры. В серии с «Мемфисом» ничья – 1-1.

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14 комментариев

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frenemy
Уэстбрука тоже держали непонятно кем. Беверли жаловался на то, что его как ложку использовали, а на деле он вилка))
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paganism
В вот и виновник!!!)) только у Леброна минус 17
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Mr.BadGuy
Первый матч еще более менее в норме, а второй провалил. И Леброн запарил своими трехами. Треха Леброна один из самых неээфективных бросков в ЛАЛ. Но он продолжает и продолжает
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Archer_Great
Разыгрывающий - одно из амплуа баскетболиста. Не нравится, чтобы называли именно плеймейкером? Ну ок, скажи, чтобы звали (комбо)гардом или как-то так.
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Вадим Дзахоев
Ответ paganism
В вот и виновник!!!)) только у Леброна минус 17
А еще Леброн набрал 28 очков (больше всех в команде) с реализацией больше 50% (для сравнения, больше 50 в команде только у Хачимуры и Ривза; у остальных все просто ужасно). Также оформил 12 подборов, 2 блока и 1 перехват всего на 1 потерю. И ассистов у него могло быть больше. Разыгрывал как лет 10 назад, но реализация партнеров подвела. Хоть бы матчи смотрели и так комментировали про свои минус 17
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Mr.BadGuy
Ответ paganism
В вот и виновник!!!)) только у Леброна минус 17
У Леброна по сезону 32% треха, то есть где то 96 очков на 100 владений. Это кошмарный показатель, но он опять выпулил 8 трех за игру. Неужели Хэм не может никак повлиять на это.
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dl
Ответ Mr.BadGuy
У Леброна по сезону 32% треха, то есть где то 96 очков на 100 владений. Это кошмарный показатель, но он опять выпулил 8 трех за игру. Неужели Хэм не может никак повлиять на это.
Ломится в краску как раньше уже тяжеловато, а делать что-то надо, "я ж лидер" вот это всё.
Ну и если у остальных не летит, то не все ли равно, кто там кирпичей накидает.
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ST-L
Ответ Mr.BadGuy
У Леброна по сезону 32% треха, то есть где то 96 очков на 100 владений. Это кошмарный показатель, но он опять выпулил 8 трех за игру. Неужели Хэм не может никак повлиять на это.
остаются еще те, кто думает, что какой-то Хэм (при всем к нему уважении) будет указывать что делать Королю? без иронии, но Леброн не в том статусе, чтобы ему указывали что делать на баскетбольной площадке. Его статус, опыт, достижения и уровень влияния не оставляют такому указывателю шансов. Или ты работаешь рядом с ним принимая эти правила (неважно кто ты, игрок, тренер, менеджер, владелец), или идешь гулять
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ɔculpa
Разыгрывающий это не баскетболист? Он в курсе, что у баскетболистов есть амплуа?
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scorp19
В этой команде ты походу никто
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Tolball
Я не знаю,как в здравом уме ему можно выписать контракт,который он хочет,в районе 30+в год....
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