Д’Анджело Расселл: «В этой команде я баскетболист, перестаньте уже звать меня разыгрывающим»

Баскетболист «Лейкерс» Д’Анджело Расселл резко отреагировал на вопрос репортера о его роли в команде.

«Я – баскетболист, перестаньте уже звать меня разыгрывающим. Баскетболист в этой команде. У меня другая роль, не разыгрывающего», – сказал Расселл в послематчевом интервью.

За 30 минут на паркете Расселл набрал 5 очков, реализовав 2 из 11 с игры. В серии с «Мемфисом» ничья – 1-1.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым