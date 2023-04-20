Д’Анджело Расселл: «В этой команде я баскетболист, перестаньте уже звать меня разыгрывающим»
Баскетболист «Лейкерс» Д’Анджело Расселл резко отреагировал на вопрос репортера о его роли в команде.
«Я – баскетболист, перестаньте уже звать меня разыгрывающим. Баскетболист в этой команде. У меня другая роль, не разыгрывающего», – сказал Расселл в послематчевом интервью.
За 30 минут на паркете Расселл набрал 5 очков, реализовав 2 из 11 с игры. В серии с «Мемфисом» ничья – 1-1.
«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда
«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе
Ну и если у остальных не летит, то не все ли равно, кто там кирпичей накидает.