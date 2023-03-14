Генеральный менеджер клуба НБА: «Боб Майерс может покинуть «Голден Стэйт» по окончании сезона»

Теги Голден Стэйт НБА Боб Майерс Баскетбол

По словам генерального менеджера одного из клубов НБА, руководитель «Голден Стэйт» Боб Майерс может покинуть клуб по окончании текущего сезона.

«Бобу приходится работать на две стороны. Он пытается делать это с тех пор, как ушел Кевин Дюрэнт.

С одной стороны – владельцы клуба, которым нужны молодые игроки для развития, они думают о будущем и налогах. С другой стороны – тренеры и игроки, которые хотят раздать всех молодых и приобрести тех, кто поможет выиграть чемпионат здесь и сейчас. Боб посередине.

Это не может длиться долго, ни в НБА, ни на любой другой работе. В конце концов, произойдет конфликт интересов. Боб находится посередине, его тянут в разные стороны. Он сыграл важную роль в построении этой команды, поэтому, конечно, хочется, чтобы он остался. Но у него будет возможность перейти в любой клуб», – сказал функционер.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

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6 комментариев

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kondratiy
Ну после контракта Пулу можно было сразу увольнять гм :)
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Про100 стэф
где новость что у стэфа днюха?
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Максим Макеев
Ответ Tim Timson
поди это Пелинка или кто из Финикса?).. ну или кто там ещё страдает больше всего от побед ГСВ?)
к джонсу у фиников вообще никаких вопросов быть не может
+4
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Максим Макеев
как ни крути отличный манагер
думаю пелинку после этого мува попросят
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Tim Timson
поди это Пелинка или кто из Финикса?).. ну или кто там ещё страдает больше всего от побед ГСВ?)
+10
-3
+7
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kc6nxy8whs
Давно пора на выход
0
-4
-4
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