Генеральный менеджер клуба НБА: «Боб Майерс может покинуть «Голден Стэйт» по окончании сезона»

По словам генерального менеджера одного из клубов , руководитель «Голден Стэйт» может покинуть клуб по окончании текущего сезона.

«Бобу приходится работать на две стороны. Он пытается делать это с тех пор, как ушел Кевин Дюрэнт.

С одной стороны – владельцы клуба, которым нужны молодые игроки для развития, они думают о будущем и налогах. С другой стороны – тренеры и игроки, которые хотят раздать всех молодых и приобрести тех, кто поможет выиграть чемпионат здесь и сейчас. Боб посередине.

Это не может длиться долго, ни в НБА, ни на любой другой работе. В конце концов, произойдет конфликт интересов. Боб находится посередине, его тянут в разные стороны. Он сыграл важную роль в построении этой команды, поэтому, конечно, хочется, чтобы он остался. Но у него будет возможность перейти в любой клуб», – сказал функционер.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф