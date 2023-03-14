Генеральный менеджер клуба НБА: «Боб Майерс может покинуть «Голден Стэйт» по окончании сезона»
По словам генерального менеджера одного из клубов НБА, руководитель «Голден Стэйт» Боб Майерс может покинуть клуб по окончании текущего сезона.
«Бобу приходится работать на две стороны. Он пытается делать это с тех пор, как ушел Кевин Дюрэнт.
С одной стороны – владельцы клуба, которым нужны молодые игроки для развития, они думают о будущем и налогах. С другой стороны – тренеры и игроки, которые хотят раздать всех молодых и приобрести тех, кто поможет выиграть чемпионат здесь и сейчас. Боб посередине.
Это не может длиться долго, ни в НБА, ни на любой другой работе. В конце концов, произойдет конфликт интересов. Боб находится посередине, его тянут в разные стороны. Он сыграл важную роль в построении этой команды, поэтому, конечно, хочется, чтобы он остался. Но у него будет возможность перейти в любой клуб», – сказал функционер.
«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф
думаю пелинку после этого мува попросят