Скут Хендерсон: «Буду выбран под первым номером на драфте»

Теги НБА драфт НБА Скут Хендерсон Баскетбол

Претендет на первый выбор драфта НБА 2023 Скут Хендерсон в интервью GQ поделился, что будет расстроен в случае, если не уйдет под первым пиком. Драфт-эксперты прогнозируют ему попадание в Топ-3.

«Думаю, я должен быть выбран первым. Буду выбран первым. А кто не хочет?» – рассказал баскетболист.

На вопрос, как он отреагирует, если будет выбран третьим, Хендерсон был лаконичен: «Это неприемлемо».

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8 комментариев

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ShowTime.
первым после вембаньямы
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FS19
Разве что если Вембаньяма сменит пол. Да и то не факт.
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Илья Савчук
Парень, видимо, до сих пор не знает, что на драфте будет Вембаньяма.
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Cubs-V
Ответ Артем Андреев
Последним атлетичным разыгрывающим, выбранным на драфте под первым номером был Роуз. И даже он бы не смог бы отобрать первый пик у парня, у которого релиз бросков на уровне 2,5 метров.
Фульц был выбран в 2017.
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udod
второй Морант растёт?
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Tydeus
Ответ Cubs-V
Фульц был выбран в 2017.
Да как бы не сходится. Роуз – 2008, Уолл – 2010, Кайри – 2011, (симмонс??), Фульц – 2017, Каннингем – 2022. И как бы все атлетичные, все разыгрывающие))
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