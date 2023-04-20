Скут Хендерсон: «Буду выбран под первым номером на драфте»
Претендет на первый выбор драфта НБА 2023 Скут Хендерсон в интервью GQ поделился, что будет расстроен в случае, если не уйдет под первым пиком. Драфт-эксперты прогнозируют ему попадание в Топ-3.
«Думаю, я должен быть выбран первым. Буду выбран первым. А кто не хочет?» – рассказал баскетболист.
На вопрос, как он отреагирует, если будет выбран третьим, Хендерсон был лаконичен: «Это неприемлемо».
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