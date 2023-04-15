ACB. «Уникаха» – «Обрадойро», «Гран-Канария» встретится с «Бреоганом» и другие матчи
В субботу, 14 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.
«Уникаха» встретится с «Обрадойро», «Гран-Канария» примет «Бреоган».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 апреля, 19.00, «Паласио де Депортес де Малага»
- Дата проведения
- 15 апреля, 19.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
- Дата проведения
- 15 апреля, 21.45, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Дата проведения
- 15 апреля, 21.45, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Барселона – 21-5, Баскония – 22-4, Реал – 21-5, Тенерифе – 18-8, Уникаха – 17-9, Ховентуд – 17-10, Гран-Канария – 16-11, Валенсия – 13-13, Бреоган – 13-13, Обрадойро – 12-14, Бильбао – 12-14, Мурсия – 10-16, Сарагоса – 10-16, Жирона – 9-17, Гранада – 8-18, Манреса – 7-19, Бетис – 6-20, Фуэнлабрада – 3-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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