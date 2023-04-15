ACB. «Уникаха» – «Обрадойро», «Гран-Канария» встретится с «Бреоганом» и другие матчи

В субботу, 14 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

« » встретится с «Обрадойро», « » примет «Бреоган».

АСВ

Регулярный чемпионат

Ховентуд – Жирона Дата проведения 15 апреля, 21.45, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 21-5, Баскония – 22-4, Реал – 21-5, Тенерифе – 18-8, Уникаха – 17-9, – 17-10, Гран-Канария – 16-11, Валенсия – 13-13, Бреоган – 13-13, Обрадойро – 12-14, – 12-14, Мурсия – 10-16, Сарагоса – 10-16, – 9-17, Гранада – 8-18, Манреса – 7-19, Бетис – 6-20, Фуэнлабрада – 3-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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