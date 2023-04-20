Cмена кроссовок от Шведа и рисунок идеального игрока по мнению болельщиков – в новом выпуске «Вид сверху»
Тележурнал «Вид сверху» представил новый 31-й выпуск.
Смена кроссовок во время матча от Алексея Шведа (ЦСКА), рисунок идеального игрока Единой лиги ВТБ от болельщиков и сюжет о «Финале четырех» Молодежной лиги – в новом выпуске тележурнала.
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