Cмена кроссовок от Шведа и рисунок идеального игрока по мнению болельщиков – в новом выпуске «Вид сверху»

Теги ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Тележурнал «Вид сверху» представил новый 31-й выпуск.

Смена кроссовок во время матча от Алексея Шведа (ЦСКА), рисунок идеального игрока Единой лиги ВТБ от болельщиков и сюжет о «Финале четырех» Молодежной лиги – в новом выпуске тележурнала.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий