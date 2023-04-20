Cмена кроссовок от Шведа и рисунок идеального игрока по мнению болельщиков – в новом выпуске «Вид сверху»

Тележурнал «Вид сверху» представил новый 31-й выпуск.

Смена кроссовок во время матча от ( ), рисунок идеального игрока лиги ВТБ от болельщиков и сюжет о «Финале четырех» Молодежной лиги – в новом выпуске тележурнала.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым