Адриатическая лига. «Морнар Бар» примет «Црвену Звезду»

Теги результаты Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Морнар Бар Баскетбол

В четверг, 20 апреля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги черногорский «Морнар Бар» примет сербскую «Црвену Звезду».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Морнар Бар – Црвена Звезда MTS
Дата проведения
20 апреля, 20.00, «Topolica»
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 22-2, Црвена Звезда Сербия – 20-3, Будучность Черногория – 18-7, Цедевита-Олимпия Словения – 17-9, ФМП Сербия – 14-11, Мега Сербия – 11-14, Задар Хорватия – 11-14, Студентски Центар Черногория – 11-15, Сплит Хорватия – 10-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-15, Цибона Хорватия – 9-17, Морнар Бар Черногория – 8-16, Борац Чачак Сербия – 7-19, Скопье Северная Македония - 7-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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