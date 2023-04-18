Джей Уильямс: «И Сабонис, и Грин должны были получить неспортивный фол 1-й степени»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Джей Уильямс Домантас Сабонис Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что инцидент между Домантасом Сабонисом («Сакраменто») и Дрэймондом Грином («Голден Стэйт») должен был закончиться неспортивными фолами 1-й степени для обоих игроков.

«Сабонис грязно сыграл, схватив Грина за ногу. Ему не стоило этого делать. Он заслуживал неспортивного фола 1-й степени.

Грин также должен был получить неспортивный фол 1-й степени. Я не считаю, что он проявил чрезмерную грубость», – сказал Уильямс.

Инцидент произошел в четвертой четверти 2-го матча серии первого раунда плей-офф. Грин получил неспортивный фол 2-й степени за то, что наступил на Сабониса, и был удален с площадки. Сабониса судьи наказали техническим фолом за то, что он схватил Грина за ногу.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Drinkinss
ну если б сабонис схватил за ногу не плохого дреймонда а хорошего и всему обожаемого янниса/йокича/луку, то это эксперты спортс.ру, вернувшись из школы, с пеной у рта рассуждали бы, что остарнить надо сабониса
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lavandil
давайте в следующем матче, сабонис попрыгает по грину, чтобы все справедливо было, посмотрим на комментарии)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий