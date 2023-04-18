Джей Уильямс: «И Сабонис, и Грин должны были получить неспортивный фол 1-й степени»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что инцидент между («Сакраменто») и («Голден Стэйт») должен был закончиться неспортивными фолами 1-й степени для обоих игроков.

«Сабонис грязно сыграл, схватив Грина за ногу. Ему не стоило этого делать. Он заслуживал неспортивного фола 1-й степени.

Грин также должен был получить неспортивный фол 1-й степени. Я не считаю, что он проявил чрезмерную грубость», – сказал Уильямс.

Инцидент произошел в четвертой четверти 2-го матча серии первого раунда плей-офф. Грин получил неспортивный фол 2-й степени за то, что наступил на Сабониса, и был удален с площадки. Сабониса судьи наказали техническим фолом за то, что он схватил Грина за ногу.

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