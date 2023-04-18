Джош Харт, скорее всего, пропустит 2-й матч серии с «Кливлендом»

Теги травмы Кливленд Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джош Харт Баскетбол

Свингмен «Нью-Йорка» Джош Харт с высокой вероятностью пропустит второй матч серии первого раунда с «Кливлендом» (1-0).

Харта беспокоит растяжение связок левого голеностопа.

В понедельник баскетболист принял участие в тренировке «Никс» лишь частично, занимаясь по индивидуальной программе. 

В первой встрече Харт набрал 17 очков, 10 подборов и 2 передачи.

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3 комментария

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Santy-44
Это будет огромным подспорьем для Кливленда.

В первой игре вместе с Брансоном парень фактически стал фактором победы Никс.

Посмотрим. Радоваться травмам игроков даже чужой команды не хочется. Тем более хороших игроков.
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Алексей Зиновьев
Здоровья Харту. Как же хочется, чтобы когда-нибудь всë обходилось без травм, жалко, что такое, видимо, невозможно
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