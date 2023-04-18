Джош Харт, скорее всего, пропустит 2-й матч серии с «Кливлендом»

Свингмен « » с высокой вероятностью пропустит второй матч серии первого раунда с « » (1-0).

Харта беспокоит растяжение связок левого голеностопа.

В понедельник баскетболист принял участие в тренировке «Никс» лишь частично, занимаясь по индивидуальной программе.

В первой встрече Харт набрал 17 очков, 10 подборов и 2 передачи.

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