Джош Харт, скорее всего, пропустит 2-й матч серии с «Кливлендом»
Свингмен «Нью-Йорка» Джош Харт с высокой вероятностью пропустит второй матч серии первого раунда с «Кливлендом» (1-0).
Харта беспокоит растяжение связок левого голеностопа.
В понедельник баскетболист принял участие в тренировке «Никс» лишь частично, занимаясь по индивидуальной программе.
В первой встрече Харт набрал 17 очков, 10 подборов и 2 передачи.
«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»
В первой игре вместе с Брансоном парень фактически стал фактором победы Никс.
Посмотрим. Радоваться травмам игроков даже чужой команды не хочется. Тем более хороших игроков.