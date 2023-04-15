Демар Дерозан о 1:15 в концовке матча с «Хит»: «Обидное поражение. Полный отстой»

Теги Чикаго Майами НБА Демар Дерозан НБА плей-ин Баскетбол

Защитник «Чикаго» Демар Дерозан посетовал на провальную концовку матча плей-ин против «Майами» (91:102).

«Буллс» уступили 1:15 на решающем отрезке игры с «Хит». Последнее попадание с игры команде далось за 3 минуты 47 секунд до сирены.

«Очень обидное поражение. Полный отстой. Это не должно было заканчиваться вот так. У нас был шанс на победу, мы сами создали себе такую возможность. Мы вели в счете. Нельзя допускать те ошибки, которые мы допустили, особенно в таком матче. Теперь нам остается лишь жить с этим, уже ничего не исправишь», – заявил Дерозан.

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