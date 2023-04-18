Центровой «Филадельфии» прокомментировал невысокую для себя результативность во втором матче серии с « » (96:84, 2-0).

Дважды самый результативный игрок НБА в понедельник реализовал 6 из 11 с игры, набрав 20 очков.

«Я так понимаю, многие думают, что я люблю набирать очки, забрасывать мяч в корзину. Но это не совсем так. Более всего я наслаждаюсь победами», – заявил Эмбиид.

В активе лидера «Сиксерс» также 19 подборов и 7 передач.

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