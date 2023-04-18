Джоэл Эмбиид о 20 очках во 2-м матче: «Я люблю не набирать очки, а выигрывать»

Теги Бруклин Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прокомментировал невысокую для себя результативность во втором матче серии с «Бруклином» (96:84, 2-0).

Дважды самый результативный игрок НБА в понедельник реализовал 6 из 11 с игры, набрав 20 очков.

«Я так понимаю, многие думают, что я люблю набирать очки, забрасывать мяч в корзину. Но это не совсем так. Более всего я наслаждаюсь победами», – заявил Эмбиид.

В активе лидера «Сиксерс» также 19 подборов и 7 передач.

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4 комментария

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lukaseee
Какой важный
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Синяя_Борода
Да и мвп не нужная никому награда, это не цель вообще, и награда эта очень важная для любого игрока, и если мне не дадут я не обижусь, но вот дайте, а то обижусь!
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evgen98
И правильно делаешь Джоэль! Только твои победы закроют рот всем хейтерам!
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Odissey ru
а еще я Ембид - я переобуваюсь в прыжке по три раза за прыжок... и еще я МВПи, хотя мне оно уже и не нужно.... но хотелось бы.... для коллекции... пару раз подряд.... чисто что-бы Йокича с Янисом догнать... а лучше три подряд, что-бы перегнать.... но оно не сильно и важно уже, хотя и хочется, а больше всего хочется стать царицею морскою... выполнишь золотая рыбка ето первое желание?
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