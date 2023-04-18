«Вперед, ребята!» Док Риверс удачно взял тайм-аут в самом начале 3-й четверти матча с «Бруклином»

Теги Док Риверс Бруклин Филадельфия НБА НБА плей-офф Тобайас Харрис Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс сумел завести игроков команды через одну минуту после начала третьей четверти второго матча серии с «Бруклином» (96:84, 2-0).

«Нетс» первыми набрали очки после смены сторон (51:44), Риверс в этот момент взял тайм-аут.

«Вперед, ребята! Вперед! Послушайте, все зависит от вас самих, случится именно то, чего вы сами захотите», – произнес Док.

«Сиксерс» вскоре удался рывок 20:5.

«Это был момент, когда нам нужно было изменить подход. Нужно было собраться и прибавить. Нужно было добавить энергии, начать отрабатывать.

Это наша арена. Наша домашняя площадка. Нам нужна эта победа», – вспомнил начало третьей четверти Тобайас Харрис.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»

Кто станет чемпионом НБА? Полный гид по плей-офф-2023

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дамир Максутов
как говорится
камон гайс летс гоу
+168
-3
+165
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладиславМартынов
Ответ Дамир Максутов
как говорится камон гайс летс гоу
уи кен ду ит!
+79
-1
+78
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nocturnal
Гений😎
+70
0
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Анохин
каждый год угараю, как в первый раз 😁
+60
-3
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rodbert
Как же он смог найти нужные слова в такой сложный момент?
+54
0
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Ответ Rodbert
Как же он смог найти нужные слова в такой сложный момент?
Домашняя заготовка
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чубака из половины Шака
Предвкушаю обилие комментариев, отражающих самую суть гениального тренерского мышления нашего современника Дока Риверса
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nik nik
Главное работает 😂😂
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Freddy Durst
Классика Дока Риверса...
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Одна_Тарелка
Для хорошей игры требуется "кмон, летс гоу" и практис и все это сошлось в Филадельфии. Заявка на чемпионство
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr.kras
А весь перерыв он что делал? Кажетс, что команда собралась и решила играть лучше, только ради того что бы Док не брал таймауты и не слушать это ещё раз.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ Дамир Максутов
как говорится камон гайс летс гоу
Вот мы смеемся, а видишь как это ребят заряжает)
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Свежий
Доку пора продавать тренерские уроки через инсту 🎓
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeX
специально пересмотрел и посчитал, Риверс за тот таймаут 6 раз произнес "камон" и 2 раза "летс гоу"
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hades
Ответ mr.kras
А весь перерыв он что делал? Кажетс, что команда собралась и решила играть лучше, только ради того что бы Док не брал таймауты и не слушать это ещё раз.
Отдыхал он весь перерыв, на то он и перерыв! Покурить, оправиться )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
evgen98
С Бруклином и такое работает, с Бостоном Доку придется видимо сильнее включать воображение для мотивации ребят. Про тактические изыски не говорю, это не его профиль, да он наверно и не знает, что это.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладиславМартынов
https://youtu.be/Hocbl4EFqwU?t=100 ХИИХИХИХХИ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
а что вы хотели чтобы он сказал? с нами Аллах и три пулемета?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bart_by
Ответ Одна_Тарелка
Для хорошей игры требуется "кмон, летс гоу" и практис и все это сошлось в Филадельфии. Заявка на чемпионство
Айверсон все давно сказал о практис!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VolkXan
Так он же был спортце физруком, может и останется им, если в след раунде не навяжет борьбу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klna Jislime
ору с коментов))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VolkXan
Харрис и К.Джонс у Бруклина очень хороши и стабильны в ПО. По сезону тоже интересна была их игра.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Новиков
Everything is possible—добавил Риверс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Волшебные слоаа!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Мутко тоже мог бы тренироаать в НБА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий