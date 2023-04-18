«Вперед, ребята!» Док Риверс удачно взял тайм-аут в самом начале 3-й четверти матча с «Бруклином»
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс сумел завести игроков команды через одну минуту после начала третьей четверти второго матча серии с «Бруклином» (96:84, 2-0).
«Нетс» первыми набрали очки после смены сторон (51:44), Риверс в этот момент взял тайм-аут.
«Вперед, ребята! Вперед! Послушайте, все зависит от вас самих, случится именно то, чего вы сами захотите», – произнес Док.
«Сиксерс» вскоре удался рывок 20:5.
«Это был момент, когда нам нужно было изменить подход. Нужно было собраться и прибавить. Нужно было добавить энергии, начать отрабатывать.
Это наша арена. Наша домашняя площадка. Нам нужна эта победа», – вспомнил начало третьей четверти Тобайас Харрис.
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