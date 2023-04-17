Кайл Андерсон о первой игре серии с «Наггетс»: «Казалось, что это был матч регулярки»

Теги Денвер Миннесота НБА Кайл Андерсон Баскетбол

Форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон после поражения от «Денвера» (80:109) считает, что у команды есть возможность сравнять счет в серии уже в следующей игре.

«Казалось, словно это был матч регулярного чемпионата, а ведь это уже плей-офф. Просто должны перевернуть все в свою пользу.

Вполне способны на это, и в следующей игре все пойдет по-нашему. Внесем коррективы, посмотрим разбор встречи и будем готовиться к матчу», – сказал Андерсон.

Андерсон набрал 11 очков, реализовав 5 из 11 бросков с игры.

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2 комментария

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Nuteruoli
Коэффициент на победу Миннесоты будет больше, чем на драку Андерсона с кем-то.
+6
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+6
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Caraxes
Типо в регулярке проиграть с разницей в 29 в порядке вещей
0
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