Кайл Андерсон о первой игре серии с «Наггетс»: «Казалось, что это был матч регулярки»

Форвард «Миннесоты» после поражения от « » (80:109) считает, что у команды есть возможность сравнять счет в серии уже в следующей игре.

«Казалось, словно это был матч регулярного чемпионата, а ведь это уже плей-офф. Просто должны перевернуть все в свою пользу.

Вполне способны на это, и в следующей игре все пойдет по-нашему. Внесем коррективы, посмотрим разбор встречи и будем готовиться к матчу», – сказал Андерсон.

Андерсон набрал 11 очков, реализовав 5 из 11 бросков с игры.

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