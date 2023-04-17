Дмитрий Узинский: «По накалу второй матч с ЦСКА будет таким же»

Форвард «Локомотива-Кубань» поделился ожиданиями от второго матча серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ с (0-1).

«Мы готовились серьезно. Что ожидали от соперника, то он и показал. Совершили несколько ошибок в конце, и ЦСКА нас за это не простил. Все решилось практически одним броском. И, наверное, все-таки можно сказать, что для нас это была хорошая игра. Мы сделаем выводы, подготовимся и постараемся сыграть еще лучше в следующем матче.

По накалу, я думаю, второй матч будет таким же. А в плане тактики наверняка произойдут небольшие изменения и у нас, и у соперника. Сейчас для тренеров начинается самое интересное, будем готовиться», – заявил Узинский.

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