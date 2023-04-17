Обозреватель Энди Ларсен: «Остин Ривз заслужил 99 миллионов за четыре года»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Гилберт Аренас Остин Ривз Уокер Кесслер Баскетбол

Обозреватель The Salt Lake Tribune Энди Ларсен поделился мнением о том, какой контракт должен получить в межсезонье легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз.

«Остин Ривз заслужил максималку Гилберта Аренаса... Примерно 99 миллионов за четыре года», – написал Ларсен.

Журналист ранее отдал первое место Уокеру Кесслеру из «Юты» в голосовании за лучшего новичка сезона.

В дебютном для себя матче плей-офф против «Мемфиса» (128:112, 1-0) Ривз набрал 23 очка и 4 передачи при 8 из 13 с игры, 3 из 5 из-за дуги.  

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

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32 комментария

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SHawk
Вот что одна хорошая игра в ПО делает)
+58
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Сергей Пузанков
один лям себе зажал за промо-кампанию
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Роман Сприкут
Ответ Сергей Пузанков
один лям себе зажал за промо-кампанию
Нет, это реально максимальная сумма, которую Ривз может получить как ОСА (по текущим правилам, посмотрим, будет ли что-то в новом СВА): 11.4+11.9+36.9+38.5.
+38
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+38
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vadim_FCB
Так чего уж там. Ди ЛО - 35, Ривзу - 25. Вандербилд - "новый Родман". Сразу сорокет нужно давать. Хиро вчера сыграл лучше Леброна.... Еще + 40.

Ривз - ролевик одной стороны площадки. Он толковый парень, но явно не 2-3 звезда контендера. Это пока даже не уровень Хирро, которому знатно переплатили.

Карузо в защите выжигал не хуже, чем Остин в атаке. В итоге сейчас 12 лямов для него выглядят не таким уж крутым предложением.
+24
-3
+21
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RAMIK
Ответ SHawk
Вот что одна хорошая игра в ПО делает)
Он весь сезон был хорош. И честно уж лучше ему дать 25 на 4 чем Шредеру больше 10 в год.
+21
-6
+15
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sanya_xl
Чтобы всем переплачивать, нужно в этом году взять гайки и типа сохранять чемпионскую команду, а это нереально.
+13
-1
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Андрей 13
Давайте тогда уже Хачимуре. Но помните, что в современно баскетболе их может заменить практически любой. И Ривз обычный ролевик, как бы кому то не показалось, что вот вот загорится новая звезда. Она загорится и не одна, а кто это будет? Тот кому дадут такую возможность. Может быть тот парень о котором недавно говорил Симмонс, 13-й игрок скамейки набравший 30-ку..
+8
-1
+7
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dev0
С ума посходили
+6
-1
+5
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SaintDOG
пока что это все эйфория после победного матча в серии, а у нас их еще как минимум 3! Лэйкерс-чемпион, Ривс достойный парень, хотелось бы что-бы продолжал в том же духе!
+4
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Роман Сприкут
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Роман, привет! А подскажи, пожалуйста, реально ли для Лейкерс сохранить костяк из Джеймса, Дэвиса, Ривза, Рассела, Вандербилта, Хачимуры на следующий сезон? И какие скидки придётся делать тем, у кого истекают контракты летом. И какие варианты для усиления могут остаться?(исключения и.т.д)
Никаких скидок не придётся делать, если ЛАЛ готовы всем платить. У Джеймса, Дэвиса и Вандербилта вообще действующие контракты.

Для усиления останутся минимальные контракты.
+4
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Goddemic
Ответ scorp19
Чем заслужил ? За то что выдал парочку матчей жизни ? Он потом выйдет на привычные для себя 13очков + 3 передачи и нулями в защите. Невооруженным глазом заметно как пиарят изо всех щелей этого паренька, а он обычный ролевик без какой то прям фишки и уникальных способностей. А помните как Данкан Робинсон хреначил в свои первые сезоны ? Получил контракт пожирнее и сейчас просто нулевой. Таким же и Ривз будет.
Нет, между ними есть разница. В атаке Робинсон был выдающимся кэтч-энд-шутером и только. Ни защиты, ни розыгрыша за ним не наблюдалось. Когда его процент просел - он стал привозить в защите больше, чем давать в атаке и потерял место в ротации.
Ривз неплохой второй боллхендлер, он неплохо читает игру и в защите играет сносно. А в нападении у него есть хороший скилл - собирать эндуаны (больше, чем Карри в этом сезоне). Его провалы в игре - скорее недостаток опыта. Конечно, 50 за 4 были бы подарком для ЛАЛ, но в случае успешного похода в ПО, Ривз может и больше на стороне получить.
+3
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scorp19
Чем заслужил ? За то что выдал парочку матчей жизни ?
Он потом выйдет на привычные для себя 13очков + 3 передачи и нулями в защите.

Невооруженным глазом заметно как пиарят изо всех щелей этого паренька, а он обычный ролевик без какой то прям фишки и уникальных способностей.

А помните как Данкан Робинсон хреначил в свои первые сезоны ? Получил контракт пожирнее и сейчас просто нулевой. Таким же и Ривз будет.
+9
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Роман Сприкут
Нет, это реально максимальная сумма, которую Ривз может получить как ОСА (по текущим правилам, посмотрим, будет ли что-то в новом СВА): 11.4+11.9+36.9+38.5.
Роман, привет!

А подскажи, пожалуйста, реально ли для Лейкерс сохранить костяк из Джеймса, Дэвиса, Ривза, Рассела, Вандербилта, Хачимуры на следующий сезон?
И какие скидки придётся делать тем, у кого истекают контракты летом. И какие варианты для усиления могут остаться?(исключения и.т.д)
+3
-1
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Сергей Вахрамеев
Ответ RAMIK
Он весь сезон был хорош. И честно уж лучше ему дать 25 на 4 чем Шредеру больше 10 в год.
Шредеру физически не могут дать 10.
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Сергей Пузанков
Ответ Klna Jislime
Ну и где подевались те все додики, которые доказывали что потолок лал это плей-ин? оффнулись нафиг ...
ну для додедлайновых лал это и был потолок.
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Stingray_
Очень удивлюсь если он получит такую сумму.
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ecopromo
на следующий год по сути лал всю команду пересобирать придется. Поэтому здесь и сейчас будут умирать в плей-офф
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ecopromo
заслуженно на самом деле
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Роман Сприкут
Никаких скидок не придётся делать, если ЛАЛ готовы всем платить. У Джеймса, Дэвиса и Вандербилта вообще действующие контракты. Для усиления останутся минимальные контракты.
А, отлично) Т.е. всех они могут продлевать. Спасибо за разъяснения.
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Abdulla
Ответ vadim_FCB
Так чего уж там. Ди ЛО - 35, Ривзу - 25. Вандербилд - "новый Родман". Сразу сорокет нужно давать. Хиро вчера сыграл лучше Леброна.... Еще + 40. Ривз - ролевик одной стороны площадки. Он толковый парень, но явно не 2-3 звезда контендера. Это пока даже не уровень Хирро, которому знатно переплатили. Карузо в защите выжигал не хуже, чем Остин в атаке. В итоге сейчас 12 лямов для него выглядят не таким уж крутым предложением.
Карузо в защите играл лучше, чем Ривз.
Но у Карузо 9,5 в год и даже это выглядит определенной переплатой.
25 в год Ривзу? Да они там с ума сошли все.
Хотя в прошлом году 25 в год Брансону казалось дикостью.
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ecopromo
Ответ Xell
За 1игру смешно.
не смешно, расчехляйте кошелек
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Analjinn
Завезёт гайки Лёбе и получит свои 100кк.
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Сергей Пузанков
Ответ scorp19
Чем заслужил ? За то что выдал парочку матчей жизни ? Он потом выйдет на привычные для себя 13очков + 3 передачи и нулями в защите. Невооруженным глазом заметно как пиарят изо всех щелей этого паренька, а он обычный ролевик без какой то прям фишки и уникальных способностей. А помните как Данкан Робинсон хреначил в свои первые сезоны ? Получил контракт пожирнее и сейчас просто нулевой. Таким же и Ривз будет.
4-е место по тру-шутингу (в окружении центровых и Дюранта) - это не фишка?
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scorp19
Ответ Сергей Пузанков
4-е место по тру-шутингу (в окружении центровых и Дюранта) - это не фишка?
Я же не говорю что он плохой ролевик. Но вы уверены что он именно 99 на 4 стоит ???
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Jerry Rodrogha
Ответ scorp19
Я же не говорю что он плохой ролевик. Но вы уверены что он именно 99 на 4 стоит ???
Стоить не стоит. Но получить может.
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