Обозреватель Энди Ларсен: «Остин Ривз заслужил 99 миллионов за четыре года»
Обозреватель The Salt Lake Tribune Энди Ларсен поделился мнением о том, какой контракт должен получить в межсезонье легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз.
«Остин Ривз заслужил максималку Гилберта Аренаса... Примерно 99 миллионов за четыре года», – написал Ларсен.
Журналист ранее отдал первое место Уокеру Кесслеру из «Юты» в голосовании за лучшего новичка сезона.
В дебютном для себя матче плей-офф против «Мемфиса» (128:112, 1-0) Ривз набрал 23 очка и 4 передачи при 8 из 13 с игры, 3 из 5 из-за дуги.
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Ривз - ролевик одной стороны площадки. Он толковый парень, но явно не 2-3 звезда контендера. Это пока даже не уровень Хирро, которому знатно переплатили.
Карузо в защите выжигал не хуже, чем Остин в атаке. В итоге сейчас 12 лямов для него выглядят не таким уж крутым предложением.
Для усиления останутся минимальные контракты.
Ривз неплохой второй боллхендлер, он неплохо читает игру и в защите играет сносно. А в нападении у него есть хороший скилл - собирать эндуаны (больше, чем Карри в этом сезоне). Его провалы в игре - скорее недостаток опыта. Конечно, 50 за 4 были бы подарком для ЛАЛ, но в случае успешного похода в ПО, Ривз может и больше на стороне получить.
Он потом выйдет на привычные для себя 13очков + 3 передачи и нулями в защите.
Невооруженным глазом заметно как пиарят изо всех щелей этого паренька, а он обычный ролевик без какой то прям фишки и уникальных способностей.
А помните как Данкан Робинсон хреначил в свои первые сезоны ? Получил контракт пожирнее и сейчас просто нулевой. Таким же и Ривз будет.
А подскажи, пожалуйста, реально ли для Лейкерс сохранить костяк из Джеймса, Дэвиса, Ривза, Рассела, Вандербилта, Хачимуры на следующий сезон?
И какие скидки придётся делать тем, у кого истекают контракты летом. И какие варианты для усиления могут остаться?(исключения и.т.д)
Но у Карузо 9,5 в год и даже это выглядит определенной переплатой.
25 в год Ривзу? Да они там с ума сошли все.
Хотя в прошлом году 25 в год Брансону казалось дикостью.