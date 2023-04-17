Обозреватель The Salt Lake Tribune Энди Ларсен поделился мнением о том, какой контракт должен получить в межсезонье легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз.

« заслужил максималку ... Примерно 99 миллионов за четыре года», – написал Ларсен.

Журналист ранее отдал первое место из «Юты» в голосовании за лучшего новичка сезона.

В дебютном для себя матче плей-офф против «Мемфиса» (128:112, 1-0) Ривз набрал 23 очка и 4 передачи при 8 из 13 с игры, 3 из 5 из-за дуги.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда



