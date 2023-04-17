« » одержали победу в первом матче серии с « » (128:112) благодаря неожиданному выступлению молодых игроков: японца и второгодки .

Хатимура набрал 29 очков и 6 подборов. Он провел на паркете 30 минут и реализовал 11 из 14, в том числе 5 из 6 из-за дуги.

Показатели Ривза за 31 минуту составили 23 очка и 4 передачи, 8 из 13 с игры, 3 из 5 из-за дуги.