52 очка от Хатимуры и Ривса принесли «Лейкерс» победу над «Мемфисом»

Теги Лейкерс Мемфис НБА видео Руи Хатимура Остин Ривз Баскетбол

«Лейкерс» одержали победу в первом матче серии с «Мемфисом» (128:112) благодаря неожиданному выступлению молодых игроков: японца Руи Хатимуры и второгодки Остина Ривза.

Хатимура набрал 29 очков и 6 подборов. Он провел на паркете 30 минут и реализовал 11 из 14, в том числе 5 из 6 из-за дуги.

Показатели Ривза за 31 минуту составили 23 очка и 4 передачи, 8 из 13 с игры, 3 из 5 из-за дуги.  

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21 комментарий

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ID89
Что вытворял Ривз в клатче - мама дорогая!
+41
0
+41
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Максималка Вандербилта
что тут сказать... Пелинка - непризнанный гений! Гений, который отдал Нанна + 3 пика (а потом же и вернул эти 3 пика за Томаса Брайанта). Гений!
+34
-1
+33
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Catch22
невероятные эмоции, как, пожалуй, с той команды в бабле.
+22
0
+22
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Марсель Объелся
Это было грандиозно. Ривсэнити
+18
0
+18
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Starkom
то есть Вашингтону, чтобы понять как играет Хатимура, надо было выползти в плей-офф :)))
он, оказывается, не овощ, ему просто неинтересно в регулярке напрягаться. Настоящий японец
+13
0
+13
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1ntegro
Ривз конечно находка
+12
0
+12
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Consistency
Руи очень хорош, конечно, но тут в целом полетело - он такой игрок, с уверенностью в себе проблем нет, скорее наоборот чересчур, если полетит и будут давать - будет класть. Но Ривз! Чувак просто король, во-первых, он уже, по-моему, один из самых грамотных и мозговитых игроков лиги, который на фоне всяких бестолковых Морэнтов смотрится как профессор по игре, а во-вторых, то, как он меняет направление движения, подставляется под фолы, я, честно говоря, не припомню в лиге на данный момент ни одного игрока, который может делать то, что делает Остин, с такой регулярностью, а не просто фонаря запустить раз в пять игр. Я не к тому, что он суперзвезда или что-то такое, но именно его фирменные трюки в лиге никто даже близко так не делает, серьезно.
+19
-7
+12
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ST-L
Ответ siberiancom
Можно ли представить вселенную, где Остин Ривз становится мвп финала? Я конечно в это не верю, но что-то мне говорит, что где-то на 1 процент это реально))
эксперты начали после первого матча плейофф раздавать мвп финала
+12
-1
+11
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LBJ236
Руи лучший
+9
0
+9
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siberiancom
Можно ли представить вселенную, где Остин Ривз становится мвп финала? Я конечно в это не верю, но что-то мне говорит, что где-то на 1 процент это реально))
+10
-3
+7
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Laker1986
Лицо Ривза в последних атаках, глаза, это что-то, пусть у него все получится!!!
Всем советую концовку показать своим детям, кто в баскет играет🤟
+9
-2
+7
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Mr.BadGuy
Ривс в соляру забрал клатч. Решил 5 владений подряд. Чудо пас на Хачимуру и 4 подряд забитых броска. И еще при этом отзащищался во всех владениях активно
+7
0
+7
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DENbright
Ответ Archer_Great
Ожидание: Леброн и Дэвис 60 очков на двоих, трипл у Джейсма и 20 подборов у Антоши Реальность:
Ожидание: ЛАЛ сольют матч
Реальность: Повторение достижение Мэджика, Карима, Уорти и Скотта 1988 года, когда 4 игрока набрали больше 20 очков в игре плей-офф
+4
-1
+3
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AnTikVar
Тут нужен комментарий от Шака))))
+3
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Vagant
Хатимура набрал очков больше, чем вся скамейка мишек.
+5
-2
+3
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Laker1986
А Руи просто хорош, реально удивил, так держать, с такой химией уверен будет не разовая акция. Все молодцы на самом деле, кроме Бизли и Брауна
+3
-2
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A. V.
Это очень важная личная победа для Руи, теперь парень окончательно поверит в себя , остаётся качать игровые скилы и баскетбольный интеллект. Антония он , пока , полноценно не заменит, но если он даже вполовину себя сегодняшнего будет выходить со скамейки это уже сильная подмога.
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Archer_Great
Ожидание: Леброн и Дэвис 60 очков на двоих, трипл у Джейсма и 20 подборов у Антоши
Реальность:
+1
-1
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