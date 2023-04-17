52 очка от Хатимуры и Ривса принесли «Лейкерс» победу над «Мемфисом»
«Лейкерс» одержали победу в первом матче серии с «Мемфисом» (128:112) благодаря неожиданному выступлению молодых игроков: японца Руи Хатимуры и второгодки Остина Ривза.
Хатимура набрал 29 очков и 6 подборов. Он провел на паркете 30 минут и реализовал 11 из 14, в том числе 5 из 6 из-за дуги.
Показатели Ривза за 31 минуту составили 23 очка и 4 передачи, 8 из 13 с игры, 3 из 5 из-за дуги.
он, оказывается, не овощ, ему просто неинтересно в регулярке напрягаться. Настоящий японец
Всем советую концовку показать своим детям, кто в баскет играет🤟
Реальность: Повторение достижение Мэджика, Карима, Уорти и Скотта 1988 года, когда 4 игрока набрали больше 20 очков в игре плей-офф
Реальность: