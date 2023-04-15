Сэм Кэсселл входит в число претендентов на пост главного тренера «Рокетс»

« » получил разрешение провести собеседование с , который претендует на пост главного тренера команды.

53-летний Кэсселл в настоящее время работает помощником главного тренера в «Филадельфии».

Кэсселл ранее выступал за «Рокетс». Он был игроком команды, которая брала чемпионские титулы в 1994 и 1995 годах.

Сэм начал тренерскую карьеру в 2009 году и провел последние девять сезонов в качестве ассистента Дока Риверса в «Клипперс» и «Сиксерс».

«Рокетс» ранее отказались от опции продления в контракте Стивена Сайласа.

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