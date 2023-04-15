«Детройт» проведет собеседование с Кевином Олли, который претендует на пост главного тренера

« » проведет собеседование с , который является претендентом на пост главного тренера команды.

Олли в 2014 году привел Коннектикут к победе в чемпионате NCAA. В последнее время он работал в профессиональной лиге для молодых игроков Overtime Elite.

Возглавлявший «Пистонс» в последние годы Дуэйн Кейси переходит на должность в офисе клуба.

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе