«Детройт» проведет собеседование с Кевином Олли, который претендует на пост главного тренера
«Детройт» проведет собеседование с Кевином Олли, который является претендентом на пост главного тренера команды.
Олли в 2014 году привел Коннектикут к победе в чемпионате NCAA. В последнее время он работал в профессиональной лиге для молодых игроков Overtime Elite.
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