Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» против «Тревизо»
В субботу, 15 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии «Реджо-Эмилия» примет «Тревизо».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 апреля, 21.30, «Palasport Bigi»
Положение команд: Виртус – 19-6, Милан – 18-7, Дертона – 17-8, Динамо Сассари – 15-10, Варезе – 14-11, Бриндизи – 13-12, Венеция – 13-12, Тренто – 13-12, Виктория Либертас – 12-13, Брешия – 11-14, Триест – 10-15, Тревизо – 10-15, Наполи – 9-16, Реджо-Эмилия – 9-16, Скафати – 9-16, Верона – 8-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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