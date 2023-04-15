Майк Браун об уважительных высказываниях о себе из «Голден Стэйт»: «На самом деле они хотят надрать мне задницу»
Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун отреагировал на серию уважительных высказываний о себе из стана «Голден Стэйт».
«Да они специально так говорят. Поверьте, я работал у них, я знаю. На самом деле они хотят надрать мне задницу», – произнес Браун с улыбкой.
Браун ранее провел несколько сезонов в «Уорриорз» в качестве ассистента. В этом сезоне он возглавил «Кингз» и вернул команду в плей-офф спустя 16 лет.
В первом раунде «Сакраменто» сойдется с «Голден Стэйт».
«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе
А потом титул взяли.
Такое себе...