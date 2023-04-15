Майк Браун об уважительных высказываниях о себе из «Голден Стэйт»: «На самом деле они хотят надрать мне задницу»

Теги Майк Браун Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун отреагировал на серию уважительных высказываний о себе из стана «Голден Стэйт».

«Да они специально так говорят. Поверьте, я работал у них, я знаю. На самом деле они хотят надрать мне задницу», – произнес Браун с улыбкой.

Браун ранее провел несколько сезонов в «Уорриорз» в качестве ассистента. В этом сезоне он возглавил «Кингз» и вернул команду в плей-офф спустя 16 лет.

В первом раунде «Сакраменто» сойдется с «Голден Стэйт».

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4 комментария

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Cubs-V
Ответ 0ptimus.
Тут на самом деле Керру надо затащить эту серию и желательно в сухую, а если гсв еще и проиграют, то всем станет ясно, что Керр реально физрук и все это время побеждали, потому что Браун был рядом. Репутация Керра на кону!!!
Можно было сказать, что он физрук, когда не вывел команду в ПО, проиграв 2 игры в ПИ.
А потом титул взяли.
Такое себе...
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0ptimus.
Тут на самом деле Керру надо затащить эту серию и желательно в сухую, а если гсв еще и проиграют, то всем станет ясно, что Керр реально физрук и все это время побеждали, потому что Браун был рядом. Репутация Керра на кону!!!
+5
-5
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Игорь Ерин
Не просто хотят , но с лёгкостью надерут . ПО - не тютька собачья . Огромнейший опыт ГСВ и полное отсутствие его у Кингз . Что хотите говорите , но это будет определяющим ... 4:2 воины .
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Super Objectively
та нет, ты что )))где ты видел что бы в ПО кто то хотел надрать задницу оппоненту ))) но плюсик за смекалку Майк ,ты заслужил ))))
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