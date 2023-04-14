«Я был взбешен». Микэл Бриджес вспомнил, как «Филадельфия» обменяла его в день драфта

Теги Филадельфия Финикс НБА Микэл Бриджес Заир Смит Тре Мэнн Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Микэл Бриджес вспомнил свои эмоции со дня драфта НБА 2018.

Бриджес был выбран под десятым номером «Филадельфией», но сразу же обменян в «Финикс» на Заира Смита и первый пик драфта 2021 (в будущем Тре Мэнн).

Баскетболист родился и вырос в Филадельфии, а его мать, Тайина Риверс, работала вице-президентом по кадровым вопросам в компании Harris Blitzer Sports & Entertainment, которая напрямую взаимодействовала с «Сиксерс».

«Я никогда не испытывал такого. Мечтал всю свою жизнь быть выбранным на драфте, а меня захлестнули эмоции. Я был взбешен.

Всю свою жизнь я хотел попасть в команду. Это была моя мечта – уйти в первой десятке на драфте. Не мог контролировать свои эмоции, я был так зол. Даже после того, как все ушли, сидел в своем номере в отеле и думал: «К черту все». Лишь со временем понял, что это лишь бизнес», – сказал Бриджес в подкасте Point Forward.

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5 комментариев

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Соловьёв А.А.
Ответ Дмитрий Кораблев
"Процесс" - столько ошибок и столько шансов которые были у Фили ни у кого не было. Могли сейчас иметь старт Тейтум + Порзингис + Пол Джордж + Янис (!!!) + Эмбиид
Только в местах, потолок зарплат все таки существует
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scorp19
Ответ Дмитрий Кораблев
"Процесс" - столько ошибок и столько шансов которые были у Фили ни у кого не было. Могли сейчас иметь старт Тейтум + Порзингис + Пол Джордж + Янис (!!!) + Эмбиид
Задним числом конечно то сразу всё очевидно кого надо было пикать. Да и на такой старт очевидно платёжки не хватит. Очевидно что все разбегутся когда детский контракт закончится.
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frenemy
Ответ AEZAKMI228
надо еще добавить что он сам родом из филадельфии и его мама работала в структуре самого клуба
Плюс играл за Вилланову по студентам
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Дмитрий Кораблев
Ответ AEZAKMI228
надо еще добавить что он сам родом из филадельфии и его мама работала в структуре самого клуба
"Процесс" - столько ошибок и столько шансов которые были у Фили ни у кого не было. Могли сейчас иметь старт Тейтум + Порзингис + Пол Джордж + Янис (!!!) + Эмбиид
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AEZAKMI228
надо еще добавить что он сам родом из филадельфии и его мама работала в структуре самого клуба
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