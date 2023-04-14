«Я был взбешен». Микэл Бриджес вспомнил, как «Филадельфия» обменяла его в день драфта

Звездный форвард «Бруклина» вспомнил свои эмоции со дня драфта 2018.

Бриджес был выбран под десятым номером «Филадельфией», но сразу же обменян в « » на Заира Смита и первый пик драфта 2021 (в будущем ).

Баскетболист родился и вырос в Филадельфии, а его мать, Тайина Риверс, работала вице-президентом по кадровым вопросам в компании Harris Blitzer Sports & Entertainment, которая напрямую взаимодействовала с «Сиксерс».

«Я никогда не испытывал такого. Мечтал всю свою жизнь быть выбранным на драфте, а меня захлестнули эмоции. Я был взбешен.

Всю свою жизнь я хотел попасть в команду. Это была моя мечта – уйти в первой десятке на драфте. Не мог контролировать свои эмоции, я был так зол. Даже после того, как все ушли, сидел в своем номере в отеле и думал: «К черту все». Лишь со временем понял, что это лишь бизнес», – сказал Бриджес в подкасте Point Forward.

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