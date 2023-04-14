Евролига. Женщины. «Финал четырех». «Фенербахче» – «Фамила», УСК встретится с «Мерсином»
В пятницу, 14 апреля, в Праге стартует «Финал четырех» женской Евролиги.
В полуфиналах турецкий «Фенербахче» примет итальянскую «Фамилу», чешский УСК встретится с турецким «Мерсином».
Женщины
Финал четырех
Прага, Чехия
1/2 финала
Фенербахче Турция – Фамила Италия
14 апреля. 19:00
УСК Чехия – Мерсин Турция
14 апреля. 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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