Евролига. Женщины. 1/4 финала. «Мерсин» – «Бурж», «Фамила» против «Валенсии»
В среду, 22 марта, в рамках женской Евролиги пройдут решающие третьи матчи в трех сериях 1/4 финала плей-офф.
Турецкий «Мерсин» примет французский «Бурж», итальянская «Фамила» сыграет с испанской «Валенсией».
Чешский УСК встретится с испанской «Авенидой».
Евролига
Женщины
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Вторые матчи
МЕРСИН ТУРЦИЯ – БУРЖ ФРАНЦИЯ
22 марта. 19:00
Ничья в серии – 1-1
УСК ЧЕХИЯ – АВЕНИДА ИСПАНИЯ
22 марта. 21:00
Ничья в серии – 1-1
ФАМИЛИЯ ИТАЛИЯ – ВАЛЕНСИЯ ИСПАНИЯ
22 марта. 22:00
Ничья в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
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