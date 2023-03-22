Евролига. Женщины. 1/4 финала. «Мерсин» – «Бурж», «Фамила» против «Валенсии»

Теги результаты Евролига жен Бурж жен УСК жен Авенида жен Фамила жен Валенсия жен Мерсин жен Баскетбол

В среду, 22 марта, в рамках женской Евролиги пройдут решающие третьи матчи в трех сериях 1/4 финала плей-офф.

Турецкий «Мерсин» примет французский «Бурж», итальянская «Фамила» сыграет с испанской «Валенсией».

Чешский УСК встретится с испанской «Авенидой».

Евролига

Женщины

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи 

МЕРСИН ТУРЦИЯ – БУРЖ ФРАНЦИЯ 

22 марта. 19:00

Ничья в серии – 1-1

УСК ЧЕХИЯ – АВЕНИДА ИСПАНИЯ 

22 марта. 21:00

Ничья в серии – 1-1

ФАМИЛИЯ ИТАЛИЯ – ВАЛЕНСИЯ ИСПАНИЯ 

22 марта. 22:00

Ничья в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий