Евролига. Женщины. 1/4 финала. «Мерсин» – «Бурж», «Фамила» против «Валенсии»

В среду, 22 марта, в рамках женской пройдут решающие третьи матчи в трех сериях 1/4 финала плей-офф.

Турецкий «Мерсин» примет французский «Бурж», итальянская « » сыграет с испанской «Валенсией».

Чешский УСК встретится с испанской « ».

Евролига

Женщины

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

МЕРСИН ТУРЦИЯ – БУРЖ ФРАНЦИЯ

22 марта. 19:00

Ничья в серии – 1-1

УСК ЧЕХИЯ – АВЕНИДА ИСПАНИЯ

22 марта. 21:00

Ничья в серии – 1-1

ФАМИЛИЯ ИТАЛИЯ – ВАЛЕНСИЯ ИСПАНИЯ

22 марта. 22:00

Ничья в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

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