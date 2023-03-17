Евролига. Женщины. 1/4 финала. «Шопрон» против «Фенербахче», «Валенсия» примет «Фамилу» и другие матчи

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В пятницу, 17 марта, в рамках женской Евролиги пройдут вторые матчи 1/4 финала плей-офф.

Венгерский «Шопрон» сыграет с турецким «Фенербахче», испанская «Валенсия» примет итальянскую «Фамилу».

Евролига

Женщины

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи 

ШОПРОН ВЕНГРИЯ – ФЕНЕРБАХЧЕ ТУРЦИЯ

17 марта. 20:00

«Фенербахче» ведет в серии – 1-0

ВАЛЕНСИЯ ИСПАНИЯ – ФАМИЛИЯ ИТАЛИЯ

17 марта. 21:00

«Фамила» ведет в серии – 1-0

БУРЖ ФРАНЦИЯ – МЕРСИН ТУРЦИЯ

17 марта. 22:00

«Мерсин» ведет в серии – 1-0

АВЕНИДА ИСПАНИЯ – УСК ЧЕХИЯ 

17 марта. 22:30

УСК ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

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