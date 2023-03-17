Евролига. Женщины. 1/4 финала. «Шопрон» против «Фенербахче», «Валенсия» примет «Фамилу» и другие матчи
В пятницу, 17 марта, в рамках женской Евролиги пройдут вторые матчи 1/4 финала плей-офф.
Венгерский «Шопрон» сыграет с турецким «Фенербахче», испанская «Валенсия» примет итальянскую «Фамилу».
Евролига
Женщины
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Вторые матчи
ШОПРОН ВЕНГРИЯ – ФЕНЕРБАХЧЕ ТУРЦИЯ
17 марта. 20:00
«Фенербахче» ведет в серии – 1-0
ВАЛЕНСИЯ ИСПАНИЯ – ФАМИЛИЯ ИТАЛИЯ
17 марта. 21:00
«Фамила» ведет в серии – 1-0
БУРЖ ФРАНЦИЯ – МЕРСИН ТУРЦИЯ
17 марта. 22:00
«Мерсин» ведет в серии – 1-0
АВЕНИДА ИСПАНИЯ – УСК ЧЕХИЯ
17 марта. 22:30
УСК ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
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