«Олимпиакос» завершит регулярный чемпионат Евролиги на 1-м месте
«Олимпиакос» гарантировал себе 1-е место по итогам регулярного чемпионата Евролиги.
Первенство в регулярке греческому клубу (24-10) обеспечила победа над «Басконией» со счетом 86:78.
У «Олимпиакоса» есть преимущество по дополнительным показателям над занимающим 2-е место «Реалом» (23-11).
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