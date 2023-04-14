«Олимпиакос» завершит регулярный чемпионат Евролиги на 1-м месте

«Олимпиакос» гарантировал себе 1-е место по итогам регулярного чемпионата .

Первенство в регулярке греческому клубу (24-10) обеспечила победа над «Басконией» со счетом 86:78.

У « » есть преимущество по дополнительным показателям над занимающим 2-е место « » (23-11).

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