Единая молодежная лига ВТБ. «Финал четырех». В финале МБА-2 сыграет с «Локомотивом-Кубань-2-СШОР», «Зенит-М» и «Химки-2» оспорят 3-е место
В пятницу, 14 апреля, в Краснодаре состоятся решающие матчи «Финала четырех» Единой молодежной лиги ВТБ.
В финале московская МБА-2 сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань-2-СШОР».
Санкт-петербургский «Зенит-М» и подмосковные «Химки-2» оспорят 3-е место.
Единая молодежная лига ВТБ
Финал четырех
Финал
МБА-2 – Локомотив-Кубань-2-СШОР
14 апреля. 20:00
Зенит-М – ХИМКИ-2
14 апреля. 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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