Единая молодежная лига ВТБ. «Финал четырех». В финале МБА-2 сыграет с «Локомотивом-Кубань-2-СШОР», «Зенит-М» и «Химки-2» оспорят 3-е место

Теги результаты Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

В пятницу, 14 апреля, в Краснодаре состоятся решающие матчи «Финала четырех» Единой молодежной лиги ВТБ.

В финале московская МБА-2 сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань-2-СШОР».

Санкт-петербургский «Зенит-М» и подмосковные «Химки-2» оспорят 3-е место.

Единая молодежная лига ВТБ

Финал четырех

Финал

МБА-2 – Локомотив-Кубань-2-СШОР

14 апреля. 20:00

Зенит-М – ХИМКИ-2

14 апреля. 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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