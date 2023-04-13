«Лейкерс» планируют воспользоваться опцией на следующий сезон в контракте Джарреда Вандербилта

« » планируют воспользоваться опцией в размере 4,7 млн долларов на сезон-2023/24 в контракте форварда , передает журналист The Athletic Йован Буха.

«Он надеется, что сможет остаться в Лос-Анджелесе, став частью организации, которую считает «высококлассной», – добавил Буха.

Вандербилт перешел в стан «озерников» в рамках обмена Расселла Уэстбрука перед дедлайном. В 26 матчах за команду он в среднем набирает 7,2 очка, 6,7 подбора и 1,2 перехвата за 24 минуты игрового времени.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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