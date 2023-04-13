«Не слушайте людей, которые просто накручивают просмотры». Лэрри Нэнс опроверг слова Скипа Бэйлесса, что в организации не рады Зайону

Теги Новый Орлеан НБА Лэрри Нэнс-младший Зайон Уильямсон Скип Бэйлесс Баскетбол

Центровой «Нового Орлеана» Лэрри Нэнс опроверг слова телеведущего Скипа Бэйлесса о негативном отношении организации к звездному форварду команды Зайону Уильямсону.

Ранее Бэйлесс написал на странице в социальной сети, что «руководители и игроки «Пеликанс» не рады положению дел Зайона»: «Они опасаются, что он получает неправильные советы, как молодой игрок, и это влияет на его сознание. Они считают, что Зайон должен просто смириться и противостоять и отчиму, и медикам, и просто сказать: «Нет, я чувствую себя прекрасно, я буду играть».

Лэрри отреагировал: «Никто в нашей раздевалке не смотрит на Зи как-то иначе. Мы поддерживаем его на каждом этапе реабилитации как физически, так и психологически!

Не слушайте людей, которые говорят что-то только для того, чтобы накрутить просмотры».

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