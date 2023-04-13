Уэйд Болдуин о формате плей-ин: «Это смешно. Должна быть в Топ-8 и все»
Разыгрывающй «Маккаби» Уэйд Болдуин поделился мнением о своем взаимодействии с защитником Лоренцо Брауном.
«Играю с другим отличным плеймейкером. Намного легче, когда у тебя есть парень, который способен на множество вещей на паркете. В прошлые сезоны на мои плечи всегда ложился груз необходимости создавать все возможности для команды.
Мы играем очень хорошо, но сейчас нам нужно пройти в плей-офф и завершить посев матчем против «Реала», – поделился защитник в интервью BasketNews.
Также Уэйд ответил, стоит ли Евролиге перенять формат плей-ин из НБА.
«Это смешно. Бред. Должна быть в Топ-8 и все», – ответил Болдуин.
Матч «Маккаби» – «Реал» начнется сегодня в 21:05 по московскому времени.
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