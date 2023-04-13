Уэйд Болдуин о формате плей-ин: «Это смешно. Должна быть в Топ-8 и все»

Разыгрывающй «Маккаби» поделился мнением о своем взаимодействии с защитником .

«Играю с другим отличным плеймейкером. Намного легче, когда у тебя есть парень, который способен на множество вещей на паркете. В прошлые сезоны на мои плечи всегда ложился груз необходимости создавать все возможности для команды.

Мы играем очень хорошо, но сейчас нам нужно пройти в плей-офф и завершить посев матчем против « », – поделился защитник в интервью BasketNews.

Также Уэйд ответил, стоит ли перенять формат плей-ин из НБА.

«Это смешно. Бред. Должна быть в Топ-8 и все», – ответил Болдуин.

Матч « » – «Реал» начнется сегодня в 21:05 по московскому времени.

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