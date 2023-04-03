Уэйд Болдуин из «Маккаби» – MVP марта в Евролиге

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Евролига признала разыгрывающего тель-авивского «Маккаби» Уэйд Болдуина самым ценным игроком по итогам марта.

В матчах первого месяца весны Болдуин набирал 18,7 очка и 5,0 передачи в среднем за игру. Рейтинг эффективности составил 20,3 балла.

«Маккаби» выдал результат 6-1 в марте.

Уэйд впервые в карьере получил данную награду. Игрок «Маккаби» не удостаивался такой чести четыре года.

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