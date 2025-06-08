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Ожидается, что Девин Букер продлит контракт с «Финиксом» на два года

Защитник и клуб подпишут двухлетнее продление.

По информации Марка Стейна, Букер, скорее всего, продлит контракт с клубом на 2 года и 150 миллионов долларов. 28-летний защитник сможет заключить эту сделку с 6 июля. Действующее соглашение истекает в 2028 году.

В сезоне-2024/25, своем 10-м в составе «Санс», Букер в среднем набирал 25,6 очка, собирал 4,1 подбора и отдавал рекордные за карьеру 7,1 передачи. В феврале он стал лучшим бомбардиром в истории организации.

Ранее сообщалось, что игрок участвовал в поисках нового главного тренера для «Финикса» и поддержал кандидатуру Джордана Отта, который в итоге получил эту должность.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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Джордан Отт
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