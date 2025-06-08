Лу Уильямс: «Придется обвинить Шэя. Мне кажется, мяч застревал у него в руках в 1-м матче»

Уильямс считает, что Гилджес-Александер взял на себя слишком много бросков.

Всего лидер «Тандер» совершил 30 попыток в первой игре финала. Ни один другой игрок в не исполнил больше 19.

«Придется обвинить Шэя. Мне кажется, мяч застревал у него в руках в 1-м матче. Думаю, таким образом он пытался справиться с нервами и тревогой, которые испытывал перед этой игрой. Он пытался разбросаться, почувствовать ритм, но, возможно, именно он и стал причиной поражения.

Шэй был очень агрессивен. Сколько у него было попыток в первой четверти, 10? Не то чтобы это было совсем уж нехарактерно для него, но это команда, которая добивалась успеха за счет движения мяча и вовлечения всех игроков. Они превращали хорошие броски в отличные. Вчера они играли против плотной защиты. Шэй был сверхагрессивен, и это дало обратный эффект», – заключил Уильямс .