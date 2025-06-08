«Мемфис» провел собеседование с Эдрианом Гриффином
50-летний специалист может пополнить тренерский штаб «Гриззлис».
По информации Марка Стейна, бывший главный тренер «Милуоки» Эдриан Гриффин прошел собеседование на роль в штабе Туомаса Иисало.
Гриффина уволили из «Бакс» в январе 2024 года, несмотря на результат 30-13 (второе место в Восточной конференции на тот момент).
В марте этого года «Мемфис» уволил Тэйлора Дженкинса с должности главного тренера. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Туомаса Иисало «Гриззлис» прошли в плей-офф через плей-ин, уступив в первом раунде «Оклахоме» (0-4). В мае Иисало был утвержден на посту главного тренера.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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