В интернете появилось видео с отдыха Николы Йокича
Центровой «Денвера» наслаждается отпуском.
Йокича засняли играющим в теннисбол с детьми рядом с бассейном.
«Денвер» вылетел из плей-офф, уступив «Оклахоме» во втором раунде (3-4).
Никола Йокич пока что официально не подтвердил свое участие в Евробаскете-2025.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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