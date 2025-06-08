В интернете появилось видео с отдыха Николы Йокича

Центровой «Денвера» наслаждается отпуском.

Йокича засняли играющим в теннисбол с детьми рядом с бассейном.

«Денвер » вылетел из плей-офф, уступив «Оклахоме» во втором раунде (3-4).

Никола Йокич пока что официально не подтвердил свое участие в Евробаскете-2025.