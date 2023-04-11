Рэджон Рондо: «Лейкерс» и «Клипперс» – фавориты Западной конференции»
Двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо считает «Лейкерс» и «Клипперс» фаворитами в Западной конференции.
«Я думаю, что на Западе выиграют «Лейкерс» или «Клипперс».
Да, «Клипперс» способны на это. Расселлу Уэстбруку есть что доказывать. Думаю, что он сильно прибавит в плей-офф. «Лейкерс» и «Клипперс» могут встретиться в финале Западной конференции», – сказал Рондо.
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