Рэджон Рондо: «Лейкерс» и «Клипперс» – фавориты Западной конференции»

Теги Рэджон Рондо Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

Двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо считает «Лейкерс» и «Клипперс» фаворитами в Западной конференции.

«Я думаю, что на Западе выиграют «Лейкерс» или «Клипперс».

Да, «Клипперс» способны на это. Расселлу Уэстбруку есть что доказывать. Думаю, что он сильно прибавит в плей-офф. «Лейкерс» и «Клипперс» могут встретиться в финале Западной конференции», – сказал Рондо.

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8 комментариев

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Вадим flanec
Ответ ArizonaCactus
Блин, я все удивляюсь: где же они такую дурь достают! Ведь прёт экспертов не по-детски!!
Так это лечебная марихуана. Лечит от всего. Даже от присутствия мозга помогает. Курнул, мозг скопытился и никаких забот, голова перестаёт болеть, ибо болеть там уже нечему))
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ArizonaCactus
Блин, я все удивляюсь: где же они такую дурь достают! Ведь прёт экспертов не по-детски!!
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Арман Кулжанов
Я бы еще понял если одна из команд штата Калифорния выйдет в финал. Не нужно конкретизировать, тем более плэй оф это другой уровень концентрации.
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Ilovethisgame77
лейкерс днище))) выход в ПО уже потолок, а надо ещё Миннесоту обескровленную обыграть
+3
-2
+1
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Максималка Вандербилта
Рэджон тот еще троль! Такой себе толстый троллинг. Слишком толстый. Я, конечно, только ЗА! Финал Конференции получился бы топовым и, скорее всего, побил бы рекорд просмотров.
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Fazy10
обе вылетят в первом раунде , приятного просмотра
+4
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МЗ
Рахон, конечно, шарит, тут спору нет. Но конкретно прям эти две команды...несколько спорно.
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Game Winner
Расселлу Уэстбруку есть что доказывать, он поможет Клипперс в плей-офф. А в Лейкерс больше не будет Уэстбрука, им теперь будет полегче.
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-2
+6
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