Чемпионат Италии. «Скафати» против «Бриндизи»

Теги результаты чемпионат Италии Скафати Бриндизи Баскетбол

Во вторник, 11 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии «Скафати» примет «Бриндизи».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Скафати – Бриндизи
Дата проведения
11 апреля, 21.30, «PalaMangano»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 19-6, Милан – 18-7, Дертона – 17-8, Динамо Сассари – 15-10, Варезе – 14-11, Бриндизи – 13-11, Венеция – 13-12, Тренто – 13-12, Виктория Либертас – 12-13, Брешия – 11-14, Триест – 10-15, Тревизо – 10-15, Наполи – 9-16, Реджо-Эмилия – 9-16, Скафати – 8-16, Верона – 8-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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