Чемпионат Италии. «Скафати» против «Бриндизи»
Во вторник, 11 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии «Скафати» примет «Бриндизи».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 апреля, 21.30, «PalaMangano»
Положение команд: Виртус – 19-6, Милан – 18-7, Дертона – 17-8, Динамо Сассари – 15-10, Варезе – 14-11, Бриндизи – 13-11, Венеция – 13-12, Тренто – 13-12, Виктория Либертас – 12-13, Брешия – 11-14, Триест – 10-15, Тревизо – 10-15, Наполи – 9-16, Реджо-Эмилия – 9-16, Скафати – 8-16, Верона – 8-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА
Комментарии