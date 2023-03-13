Джон Коллинз: «Этот сезон – просто драма. Мыльная опера»

Форвард «Атланты» считает, что в сезоне 2022/23 команде было трудно сфокусироваться на баскетболе.

«Я пережил годы потерь, подъемов, спадов, плей-офф, возвращений, чего только не было. Этот сезон был одним из тех, который является, в лучшем смысле этого слова, просто драмой. Прямо как мыльная опера, понимаете, о чем я? Что происходит? Никто даже не спрашивает меня о баскетболе. С меня просят лишь шоу», – поделился форвард.

В текущем сезоне звездный разыгрывающий вступил в конфликт с главным тренером команды . « » уволила специалиста, занял его место. Сообщалось, что атмосфера в раздевалке испорчена. Перед дедлайном обменов организация дала понять, что рассчитывает обменять Коллинза в другую команду, однако сделки не произошло.

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