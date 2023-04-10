Джейсон Тейтум стал 1-м игроком в истории «Бостона», который набирал в среднем 30 и более очков по итогам регулярки

Теги Лэрри Берд Бостон НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум стал первым игроком в истории бостонского клуба, который набирал в среднем 30 и более очков по итогам регулярного чемпионата.

25-летний Тейтум в сумме набрал 2 225 очков в 74 матчах, средняя результативность составила 30,1 очка за игру. Это шестой результат в нынешнем сезоне среди всех игроков.

До Тейтума самую высокую среднюю результативность среди представителей «Бостона» продемонстрировал Лэрри Берд в сезоне-87/88 (29,9 очка).

«Это кое-что да значит 🙏», – отреагировал Тейтум в соцсетях.

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2 комментария

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Xell
Такой слабый результат и рекорд. По ходу в Бостоне всегда был важнее командный результат.
+1
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+1
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Дмитрий Чирко
Скорее вызывает удивление, что раньше такого не было.
+3
0
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