Форвард «Селтикс» стал первым игроком в истории бостонского клуба, который набирал в среднем 30 и более очков по итогам регулярного чемпионата.

25-летний Тейтум в сумме набрал 2 225 очков в 74 матчах, средняя результативность составила 30,1 очка за игру. Это шестой результат в нынешнем сезоне среди всех игроков.

До Тейтума самую высокую среднюю результативность среди представителей « » продемонстрировал в сезоне-87/88 (29,9 очка).

«Это кое-что да значит 🙏», – отреагировал Тейтум в соцсетях.

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