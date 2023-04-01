Руди Гобер: «Сразу после травмы Дэвиса решил, что не стану забивать сверху. После этого у нас все разладилось»

Теги Лейкерс Миннесота НБА видео Энтони Дэвис Руди Гобер Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер заявил, что травма форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса в середине третьей четверти стала поворотным моментом матча.

На момент получения Дэвисом повреждения «Вулвз» вели 8 очков.

Энтони оказался в состоянии продолжить встречу и избежал серьезной травмы, он набрал 38 очков и 17 подборов. Калифорнийцы победили со счетом 123:111.

«Сразу после травмы Дэвиса мяч оказался у меня в руках, я мог спокойно поставить сверху. Но Эй Ди лежал рядом. Я решил, что не стану забивать сверху, как-то это слишком безжалостно. Решил, что сделаю передачу. После этого у нас все разладилось, пошли потеря за потерей. Это был непростой отрезок», – сказал Гобер.

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9 комментариев

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TurboMen
Ответ siberianmax
После этого самому Гоберу сыграли в колено и он то доиграть не смог...((
он вернулся в конце
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RayRay
Ну там не было прям ковровой дорожки . Скажи просто , что испугался запнуться об лежащего Дэвиса и получить горшок от Габриеля ))
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Пользователь заблокирован
Видно какой Хасл у ЛАЛ!
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Артём Альбрехт
Ну вообще там не было прям открытого коридора, там Габриэл был под кольцом. Игру судьи должны были остановить, а Лейкерс просто продолжили биться вчетвером и им повезло.
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Cash_flow
Ответ Magzhan Estigarribia
Лейкерс гады, почему не остановили игру? Их игрок лежит с травмой
Леброн увидел шанс для гарантированных двух очков и вложил мяч в руки Расселу на пустое кольцо, всё чётко сделал.
Потом Габриэль уже откровенно шёл фолить на атаке Минесоты, но каким-то образом выбил мяч без свистка и ЛАЛ ещё одну атаку получили и Расселл заработал штрафные в контратаке, снова всё правильно.

В итоге 2 очка + штрафные и всё это ценой того, что Эй Ди лишь на минуту позже получил медпомощь, вряд ли сам Дэвис против таких раскладов был. Это достаточно важный момент матча был
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Илья Петров
Пока Дэвис корчился, эти бедолаги вместо того, чтобы добивать соперника сами 2 атаки пропустили. Если уж ЛАЛ сами не захотели игру тормозить, почему вдруг Минька должна была в фэирплэй?
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Magzhan Estigarribia
Лейкерс гады, почему не остановили игру? Их игрок лежит с травмой
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siberianmax
После этого самому Гоберу сыграли в колено и он то доиграть не смог...((
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Максималка Вандербилта
И за это Руди заслуживает только максимальный респект!
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