Руди Гобер: «Сразу после травмы Дэвиса решил, что не стану забивать сверху. После этого у нас все разладилось»

Центровой «Миннесоты» заявил, что травма форварда « » в середине третьей четверти стала поворотным моментом матча.

На момент получения Дэвисом повреждения «Вулвз» вели 8 очков.

Энтони оказался в состоянии продолжить встречу и избежал серьезной травмы, он набрал 38 очков и 17 подборов. Калифорнийцы победили со счетом 123:111.

«Сразу после травмы Дэвиса мяч оказался у меня в руках, я мог спокойно поставить сверху. Но Эй Ди лежал рядом. Я решил, что не стану забивать сверху, как-то это слишком безжалостно. Решил, что сделаю передачу. После этого у нас все разладилось, пошли потеря за потерей. Это был непростой отрезок», – сказал Гобер.

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