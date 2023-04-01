Руди Гобер: «Сразу после травмы Дэвиса решил, что не стану забивать сверху. После этого у нас все разладилось»
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер заявил, что травма форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса в середине третьей четверти стала поворотным моментом матча.
На момент получения Дэвисом повреждения «Вулвз» вели 8 очков.
Энтони оказался в состоянии продолжить встречу и избежал серьезной травмы, он набрал 38 очков и 17 подборов. Калифорнийцы победили со счетом 123:111.
«Сразу после травмы Дэвиса мяч оказался у меня в руках, я мог спокойно поставить сверху. Но Эй Ди лежал рядом. Я решил, что не стану забивать сверху, как-то это слишком безжалостно. Решил, что сделаю передачу. После этого у нас все разладилось, пошли потеря за потерей. Это был непростой отрезок», – сказал Гобер.
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Потом Габриэль уже откровенно шёл фолить на атаке Минесоты, но каким-то образом выбил мяч без свистка и ЛАЛ ещё одну атаку получили и Расселл заработал штрафные в контратаке, снова всё правильно.
В итоге 2 очка + штрафные и всё это ценой того, что Эй Ди лишь на минуту позже получил медпомощь, вряд ли сам Дэвис против таких раскладов был. Это достаточно важный момент матча был